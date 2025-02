Ribaltone Osimhen | la Juventus trova un altro bomber

Leggi su Sportface.it

Non arrivano buone notizie per Victor: salta la trattativa con la, il club bianconero hato un nuovo attaccante.Il calciomercato di gennaio è ufficialmente finito, allo scoccare della mezzanotte di lunedì 3 febbraio è suonato il gong a decretare la conclusione della sessione invernale di mercato. Tante le operazioni di mercato che hanno coinvolto le big del calcio italiano, su tutte Milan e.I rossoneri, che a inizio mese hanno anche accolto il nuovo allenatore Sergio Conceição, subentrato al posto dell’esonerato Paulo Fonseca, hanno fatto una sorta di mini rivoluzione. Sono stati diversi gli addii come quello di capitan Davide Calabria, trasferitosi al Bologna dopo una vita in maglia rossonera, e Alvaro Morata, che ha salutato il club dopo esser arrivato soltanto pochi mesi per approdare al Galatasaray di, Mertens e Icardi.