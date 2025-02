Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, c’è il colpo di scena che aspettava Conte: la scelta

CalcioUltimissime – Il tecnico salentino può sorridere, la richiesta può essere finalmente soddisfatta.Le ultimissime notizie in casa Calciosulla tanto attesa sessione di mercato hanno inevitabilmente deluso l’ambiente azzurro. Ciononostante i partenopei sono prontamente proiettati alla prossime finestra, destinata a regalare numerosi colpi di. La prima novità riguarda proprio un pupillo di Antoniogià cercato nella recente sessione. Il tecnico salentino può finalmente sorridere.Mercato, assalto a Comuzzo solo rimandato: come cambia la valutazioneIl nome di Pietro Comuzzo ha accompagnato il mercato invernale del. D’altra parte, la Fiorentina ha posto resistenza fino all’ultimo assalto. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, tuttavia, si tratterebbe di un solo rinvio: facile immaginare che i partenopei torneranno alla carica per il giovane italiano, con condizioni addirittura più semplici.