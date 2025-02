Spazionapoli.it - Retroscena Conte: aveva fatto una richiesta al Napoli per il mercato

Ultime calcio- Arriva unsu Antoniounaal club per ildi gennaio.Ilchiude undi gennaio che ha lasciato delusi la maggior parte dei tifosi. Ci si aspettava infatti un colpo di rilievo per sostituire Kvartatskhelia e invece è arrivato soltanto Noah Okafor come opzione last minute. Chiato che l’attaccante svizzero non fosse il piano A delazzurro: Manna, invece, si è trovato costretto a virare su un’opzione più rapida ed economica al seguito dei tanti “no” ricevuti dai club con cuitrattato altri calciatori.LadialL’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si esprime in modo critico sulle scelte diazzurre. In più, svela come le aspettative difossero ben diverse.