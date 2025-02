Ilfattoquotidiano.it - Repubblica democratica del Congo, i ribelli dell’M23 annunciato il cessate il fuoco per “motivi umanitari”. Il portavoce: “Non ci spingeremo oltre”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

del movimento “Marzo 23”, sostenuti dal Ruanda, martedì hannounilunilaterale per.La scorsa settimana, in un’offensiva rapida ma a lungo preparata, l’M23 ha conquistato la città chiave di Goma, nella regione orientale del Nord Kivu delladel(Rdc), al confine con il Ruanda. Martedì, in seguito alle richieste internazionali di un corridoio sicuro per gli aiuti e alle centinaia di migliaia di sfollati, i(sostenuti dal Ruanda anche con 4000 soldati del suo esercito) hanno accettato di interrompere la loro avanzata nella provincia intorno a Goma e nel Sud Kivu.Isi erano spinti fino a 40 km dal capoluogo del sud Kivu, Bukavu. “Deve essere chiaro che non abbiamo intenzione di conquistare Bukavu o altre aree.