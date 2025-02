Internews24.com - Report e la puntata sull’Inter, l’attacco: «Pessima e imbarazzante, ecco come è andata»

di Redazionee il caso sullacontro l’Inter: il professor Bava tuona dopo quanto visto sui canali RaiL’ultimadi, dedicata alla situazione finanziaria dell’Inter, è servita solo a fare un po’ di chiacchiericcio social. Dallanon è emerso niente di particolarmente rilevante, anzi una serie di grossolani errori e cifre a caso per sostenere non si sa quale tesi sulle sponsorizzazioni nerazzurri in epoca Zhang. Il professor Bava, commercialista e docente al Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino, si è espresso negativamente sulla trasmissione Rai, non risparmiando le accuse dopo l’accaduto.IMBARAZZO – «Chiarisco: ritengo ladi, affermazioni in alcuni casi imbarazzanti. Ma bravi sulle sponsorizzazioni, avevo notato il balzo anomalo.