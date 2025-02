Gamberorosso.it - "Report? È grazie alle serre che si fa passito in sicurezza, niente di diabolico". La dura replica dei vignaioli di Pantelleria

«Chi è ignorante pensa che siamo furbetti». Un piccolo produttore didi, che preferisce rimanere anonimo, non ha dubbi ed esordisce così al Gambero Rosso. Il riferimento è alla recente inchiesta di, andata in onda la scorsa domenica su RaiTre, che ha puntato i riflettori sull’uso di “” nell’appassimento delle uve zibibbo, metodo adottato da aziende come Donnafugata per il suodiDoc. «Da piccolo produttore dovrei essere contro le grandi aziende vinicole (come quella di Antonio Rallo, ndr), ma dopo l’ultima puntata dimi scopro difensore, le inchieste così mi innervosiscono», confessa il viticoltore.La risposta deidiChi conosce davvero il lavoro dietro ogni bottiglia di, infatti, ha una visione meno rigida della questione.