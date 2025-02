Lapresse.it - Reperti archeologici in cantieri Alta velocità, le scoperte fatte sulla linea Napoli-Bari

Presentati irinvenuti neidell’. Con la realizzazione della nuova, infatti, il Gruppo FS restituisce alla cittadinanza un patrimonio culturale inedito, dove sviluppo infrastrutturale e archeologia convivono in armonia. Si tratta della prima tappa di un percorso che proseguirà sul territorio nazionale, con l’obiettivo di mostrare come idelle grandi opere infrastrutturali ferroviarie possano trasformarsi in una finestra sul passato, unendo progresso e radici storiche.nei, la presentazione ad AfragolaIsono stati presentati alla stazione Tav di Afragola alla presenza di rappresentanti del Gruppo FS e delle Soprintendenze sia dell’area metropolitana disia delle province di Caserta e Benevento: c’è anche una villa romana esposta nella sua interezza riemersa nel comune di Solopaca e numerose sepolture di cultura campana con ricchi corredi funerari, oltre a monete, oggetti in terracotta e statuine in bronzo.