Remo Anzovino | Atelier entra al 7 posto nella classifica dei cd e vinili più venduti

ROMA – A dieci giorni dall’uscita, “”, il nuovo album su etichetta Decca Italy e distribuito da Universal Music Italia con cuifesteggia i venti anni di carriera, si posiziona al 7°top 20 dei CD epiùe al 53°dellagenerale, divenendo di fatto l’unico disco di musica strumentale ad essere presenteFIMI/GFK dei 100 album piùdella settimana e ottenendo il suo miglior piazzamento di sempre, a testimonianza di un sempre crescente seguito di pubblico.Il disco in piano solo – anticipato dai brani Chaplin, Istanbul e Galilei e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica (a questo link) –arriva dopo ventuno album e a distanza di due anni da “Don’t Forget to Fly”, il suo ultimo lavoro in studio e il primo piano solo.