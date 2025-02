Lettera43.it - Regno Unito, Reform Uk di Farage per la prima volta in testa nei sondaggi

A cinque anni dall’uscita dall’Unione europea, una rilevazione dell’istituto YouGov condotta nelper Sky News vedeUk di Nigelinnelle intenzioni di voto. Il partito del leader brexiter è dato al 25 per cento, avanti di un punto rispetto al Labour del premier Keir Starmer, che si trova in crescenti difficoltà per le questioni di politica interna, su tutte l’immigrazione. Quattro i punti percentuali di vantaggio sui Tories, che continuano a perdere consensi. Ilo pone poi i Lib Dems al 14 per cento e i Verdi al 9 per cento.Sembra essere iniziata un’era caratterizzata da tre principali partiti politiciNigel, leader diUk (Getty Images).Un altroo di More in Common vede invece un minimo vantaggio dei laburisti suUk, con entrambi i partiti attorno al 25 per cento, con il partito Tory al 24 per cento.