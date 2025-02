Lapresse.it - Regno Unito, da aprile obbligo di visto Eta per turisti: cos’è e come richiederlo

Il Governo delsta gradualmente introducendo l’ETA (Electronic Travel Authorisation) quale requisito di viaggio. L’ETA non è un, ma una previa autorizzazione (elettronica) a viaggiare verso ilriservata agli stranieri non residenti esentati dall’diper soggiorni brevi di non oltre sei mesi.Al via alle domande dal 5 marzoA partire dal 22025 – con la possibilità di fare domanda a partire dal 5 marzo 2025 – per i viaggi di breve durata nelsarà obbligatorio, per i cittadini italiani, cosìper tutti i cittadini Ue, munirsi di ETA prima della partenza. Per i cittadini extra-Ue l’è a partire dall’8 gennaio 2025, con la possibilità di fare domanda a partire dal 27 novembre 2024.L’autorizzazione può essere richiesta esclusivamente online, tramite un’apposita applicazione (Apply for an electronic travel authorisation (ETA) – GOV.