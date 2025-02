Quifinanza.it - Reddito di cittadinanza, il 60% degli ex percettori ora prende l’Assegno di inclusione

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Inps il numero di persone che fanno ricorso ai sussidi contro la povertà in Italia si è drasticamente ridotto. Da quando il governo ha eliminato ildi(Rdc), circa il 60% delle persone che lo ricevevano ha usufruito dell’altro principale supporto alle situazioni di indigenza,di(Adi), introdotto proprio in sostituzione dell’RdC.La ragione di questo calo sarebbe una maggiore partecipazione al mondo del lavoro. Secondo i dati, almeno il 26% dei nuclei familiari che in precedenza ricevevano ildi, ha migliorato la propria situazione economica grazie al fatto che uno dei membri ha trovato un impiego nel corso del 2024.I dati deldialtri sussidi nel 2024di, la misura che ha sostituito ildidopo l’abolizione del sussidio, è stato ancora molto richiesto nel 2024.