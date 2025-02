Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, tre punti che sanno di svolta. Zini e il gol partita: "Sono doppiamente felice"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uno di quei successi che posre" la stagione, a patto ovviamente che si riesca a dare continuità. La vittoria con il Roma City è stata afferrata con le unghie e con i denti, soffrendo, rischiando ma facendo appello a tutte quelle risorse chedeterminanti in contesti del genere, ossia determinazione e spirito di sacrificio. D’altronde, per guadagnare le sponde della tranquillità, la sciabola ha una rilevanza infinitamente maggiore rispetto al fioretto e se il tutto è accompagnato anche da un pizzico di buona sorte (con la quale laè abbondantemente in credito) non guasta di certo. Tra i protagonisti sicuramente il neo attaccante Andrea, autore dello splendido gol del 2-1 concretizzando un assist di testa di Spagna, difendendo magistralmente il pallone e trafiggendo il portiere di sinistro: "contento ovviamente – ci ha detto l’esterno offensivo toscano –, ma soprattutto perché la rete ci ha portato i tre