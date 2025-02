Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, vigile a processo: “Per ripicca cancellò migliaia di file sui punti patente”

, 4 febbraio 2025 – Il provvedimento glielo aveva vergato l’allora sindaco Michele de Pascale: “Il definitivo trattenimento dell’arma da fuoco”, vi si legge. Ovvero una Beretta 98 con 2 caricatori e 30 proiettili calibro 9x21. Il trasferimento in ufficio era stata la diretta conseguenza. Per la precisione, ufficio ’Verbali e Depositeria’. Ecco spiegato il contesto del, iniziato nei giorni scorsi, che vede un agente scelto della polizia locale aper danneggiamento di dati informatici utilizzati da ente pubblico. Perché, sostiene l’accusa, peraveva cancellatodi mail (cinque gli anni interessati) con i dati utili ai fini della decurtazione deiin ragione di infrazioni al codice della strada. La tesi del diretto interessato mira a dimostrare che in realtà si era trattato di un errore involontario legato a una scarsa formazione per operare con le nuove credenziali.