Ravenna OraSì un altro campionato falsato Con l’addio di Chieti è terzultima

L’ha risposto nella maniera migliore all’ennesima ingiustizia subita dal ritiro di una avversaria durante il. Due anni fa l’uscita di scena di Ferrara costò i playout che portarono poi alla retrocessione, mentre oradiha fatto scivolare i giallorossi al terzultimo posto della classifica, cancellando la doppia vittoria con i teatini. In un simile scenario, aver vinto a Rieti è stato un bel segnale di carattere da parte della squadra, ben consapevole di dover sudare per arrivare al quintultimo posto ed evitare i playout (l’ultima non retrocederà più al termine della regular season). Nella nuova classifica, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni, l’ha 16 punti come Sant’Antimo e ha già usufruito del turno di riposo, Davanti ha un gruppo di squadre a 18 composto da Piombino, Cassino e Salerno, mentre a 20 ci sono San Severo e Caserta.