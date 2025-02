Ilrestodelcarlino.it - Rave di Capodanno all’ex Samp. Notificati settanta fogli di via. Duecento partecipanti nei guai

di via obbligatori dal Comune di Bologna, a carico di altrettantial‘Sound of freedom’ organizzato anel capannone dell’exdi via Calzoni. I provvedimenti, che variano da uno a quattro anni di durata, sono stati emessi dal questore Antonio Sbordone, al termine del lavoro della divisione Anticrimine, che ha analizzato le posizioni di ciascuno dei ‘ballerini’ identificati in quelle sere. Il party abusivo era iniziato nel tardo pomeriggio dello scorso 30 dicembre e aveva visto una partecipazione di un migliaio di persone: di queste, oltreerano state identificate dalla polizia e al termine degli accertamenti della Digos era stata inviata in Procura un’informativa per invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica e turbativa violenta del possesso di cose immobili.