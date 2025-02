Juventusnews24.com - Raspadori Juventus, l’agente conferma: è stato vicino al trasferimento! Affare rimandato? Qual è la situazione

di RedazioneNews24, ladeldell’attaccante: èai bianconeri. Cosa succederà invece in futuroTullio Tinti, procuratore di Giacomo, ha parlato a Sky Sport delladell’attaccante del Napoli, svelando anche un retroscena sul calciomercato.LE PAROLE – «chiaramente vorrebbe giocare un po’ di più, ma Conte è semprechiaro con lui. Noi abbiamo cercato di dargli uno spiraglio e ci abbiamo provato fino alla fine, ma il Napoli è primo in classifica e dal loro punto di vistaè un’alternativa importante per i due centrocampisti offensivi. Lui è comunque felice e spera di vincere un altro scudetto col Napoli. Squadre più vicine? La, ma anche l’Olympique Marsiglia».Leggi sunews24.