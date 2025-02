Ilnapolista.it - Rashford è il campione della post-verità: una superstar senza il talento di una superstar (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Marcus“è essenzialmente un contenuto, un marchio, un alimento per algoritmi”. Anzi, peggio: “è impossibile parlare diin modo appropriato perché in realtà non gioca molto a calcio e non è poi così interessante quando lo fa; allo stesso tempo è anche impossibile smettere di parlarne perché è Marcus”. Ancora di più: “è probabilmente il miglior esempio di calciatore. Unasuccessi da, numeri dao, diciamocelo,da. Ma che è comunque una”. Riassumendo: ildemolisce.“La sua esistenza pubblica – spiega Barney Ronay – è una cosa straordinaria in un’epoca straordinaria, quando ogni atto, ogni primo piano, ogni tic viene elaborato, analizzato attentamente, gli viene dato un significato, elaborato su ogni piattaforma.