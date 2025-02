Lanazione.it - Rapina a Camucia, «maggior sicurezza per le imprese»

Arezzo, 4 febbraio 2025 –, «per le» Vitali-Gori (Confesercenti Valdichiana): “chiediamo un incontro al Comune e un tavolo permanente”.in un negozio di, la Confesercenti chiede. “Un episodio molto grave” commentano Elio Vitali presidente di Confesercenti Valdichiana e Lucio Gori responsabile della Confesercenti Valdichiana “è quello accaduto a. Come categoria esprimiamo forte preoccupazione. Ciò che colpisce è che due malviventi, armati, in pieno centro abitato, vicino ai giardini pubblici, dove fino poco prima, c'erano famiglie e bambini, si siano potuti muovere indisturbati mettendo a repentaglio in primis l'incolumità di una commessa, che dopo una dura giornata di lavoro, si apprestava a tornare dalla propria famiglia”.