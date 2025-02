Oasport.it - Ranking UCI (4 febbraio), Milan il migliore italiano. Pogacar dominatore, iniziano le gare in Europa

Si sono disputate le primedella stagione e si è così mosso ilUCI, la classifica mondiale siglata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Tadejsi conferma saldamente al comando con 11.655 punti dopo che lo scorso anno vinse Giro d’Italia, Tour de France e Mondiali.Il fuoriclasse sloveno ha un vantaggio enorme nei confronti dei belgi Remco Evenepoel (6.072,57 punti per il Campione Olimpico) e Jasper Philipsen (4.790), mentre l’australiano Ben Alexander O’Connor è eccellente quarto (4.096) con 43 lunghezze di margine nei confronti dell’olandese Mathieu van der Poel (confermatosi Campione del Mondo di ciclocross, i risultati ottenuti nel fango non contribuiscono a questa graduatoria).Il danese Jonas Vingegaard, vincitore dei Tour de France nel 2022 e nel 2023 e secondo la scorsa estate in terra transalpina è settimo alle spalle dello svizzero Marc Hirschi.