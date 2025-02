Unlimitednews.it - Ranieri “Roma pronta per un grande Milan, mercato positivo”

(ITALPRESS) – “L’obiettivo è far bene la partita contro il. Sappiamo che in casa sono dodici partite che non perde. Se non ricordo male, da ottobre contro il Napoli. Da quando è arrivato Conceicao in nove partite hanno fatto cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Insomma, andiamo a trovare una squadra piena di talento, di campioni e noi andiamo là con la nostra voglia di far bene e cercare di passare il turno. Questo è normale. Non è che andiamo lì per passare una giornata fuori. Andiamo lì con la consapevolezza di affrontare unasquadra e cercheremo di fare la nostra partita”. Così il tecnico della, Claudio, in un’intervista esclusiva a “SportMediaset” alla vigilia del quarto di Coppa Italia contro il. “Sarà un match difficile però noi siamo pronti ad affrontare unasquadra – ha proseguito l’allenatore testaccino – Ilpuò fare tutto, può esplodere, può giocare in attacco, ha giocatori che hanno qualità che si muovono molto, che possono incrociarsi per cui noi ci aspettiamo una partita difficile e ci stiamo preparando per una partita difficile”.