Ranieri: «Ancelotti? Ogni giorno arriva una nuova suggestione. Soddisfatto del mercato»

Il tecnico della Roma Claudioha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset alla vigilia della gara dei quarti di Coppa Italia contro il MilanLa semifinale di Coppa Italia è un obiettivo?«L’obiettivo è fare bene contro il Milan. Sappiamo che in casa non perdono da 12 partite, l’ultima è stata contro il Napoli. Da quando èto Conceiçao hanno fatto cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Andiamo ad affrontare una squadra piena di talento e di campioni. Vogliamo fare bene e passare il turno. Abbiamo la consapevolezza di affrontare una grande squadra e cercheremo di fare la nostra partita».Il Milan è cambiato molto dall’1-1 in campionato e poi ancora di più dopo questo«Mi aspetto una gara difficile ma noi siamo pronti ad affrontare una grande squadra. Il Milan può esplodere, può giocare in attacco, ha giocatori di qualità».