Dayitalianews.com - Randazzo, finto carabiniere truffa un’anziana, fermato ancora in casa della vittima: arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

I CarabinieriCompagnia dihanno scoperto unaconsumata ai danni didonna, arrestando iltore, un 19enne di Catania, pregiudicato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale.La, una 86enne del posto, vedova, è stata contattata telefonicamente, con il “metodo del falso”, da un interlocutore che era riuscito a convincerla a farsi consegnare denaro, con una modalità ormai nota, inscenando un falso incidente stradale in cui sarebbe stato coinvolto il figlio, con la richiesta di una finta cauzione per evitare l’arresto del parente.In preda al panico e alla preoccupazione, la signora ha aperto la porta al ladro, permettendogli di entrare inper consegnargli tutto ciò che possedeva, cioè 1000 euro.