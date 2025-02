Ilrestodelcarlino.it - Rally mortale, super perizia sulle responsabilità

Incidentealdi Riverzana, nominato ilperito che dovrà far luce sulla appropriatezza delle misure di sicurezza che furono approntate e svolgere ulteriori approfondimenti tecnicicircostanze in cui avvenne la tragedia. Persero la vita due spettatori: il 20enne reggiano Davide Rabotti, studente di ingegneria informatica all’Unimore, e Cristian Poggioli di Lama Mocogno (Mo), 33 anni, dipendente di Progeo, che la mattina del 28 agosto 2021 furono falciati da un’auto in corsa mentre seguivano la gara al bordo della pista. Nove gli indagati, tra cui il direttore di gara, il legale rappresentante della associazione organizzatrice, ilvisore tecnico, il commissario e il delegato all’allestimento del percorso e quattro ‘apripista’ distribuiti quel giorno in due diversi equipaggi.