Lanazione.it - Ragazzo morto investito, la donna alla guida dell’auto: “Sono mamma anche io, vorrei incontrare i suoi genitori”

Viareggio, 4 febbraio 2025 – Dadi un figlio che ha più o meno la stessa età di Federico, lache era al volante della Nissan che ha travolto il giovane universitario, sa bene cosa stanno provando adesso ie i familiari di quel. Da quel maledetto venerdì pomeriggio della scorsa settimana non si dà pace per quello che è successo. Il suo pensiero è per quel giovane, la cui vita si è bruscamente interrotta sul cavalcavia Barsacchi dopo due giorni di agonia trascorsi in un letto d’ospedale a Cisanello. E il pensiero – veicolato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Cristiano Baroni – è quello un domani di poter abbracciare ie la sorella di Federico ben sapendo che nulla potrà mai ripagare la perdita di una così giovane vita. “In questo momento – ha detto l’avvocato Cristiano baroni – la mia assistita è fortemente provata e addolorata.