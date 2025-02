Thesocialpost.it - Ragazzino di 15anni accoltellato a Roma: “Li avevo già visti in zona altre volte”

Leggi su Thesocialpost.it

Un ragazzo di 15 anni è statopiùall’addome nella serata di domenica a, nei pressi di Ponte Testaccio. Soccorso in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo. Ai sanitari ha raccontato di aver già visto i suoi aggressori in passato nella stessa.La dinamica dell’aggressioneLeggi anche: Napoli, lite per una ragazza: 16enneall’addomeSecondo il racconto del giovane, due uomini di origine nordafricana si sarebbero avvicinati per chiedergli del denaro. Al suo rifiuto, spiegando di non avere soldi con sé, sarebbe scattata l’aggressione, culminata con diverse coltellate. Ora gli investigatori della Squadra Mobile distanno cercando di verificare la sua versione e risalire ai responsabili.Le indagini della poliziaLe autorità stanno raccogliendo ogni possibile indizio: sono stati ascoltati i familiari del ragazzo, che ha chiamato i parenti subito dopo essere stato colpito, e alcuni testimoni presenti nella