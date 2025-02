Anteprima24.it - Ragazzine aggredite, Mastella: “Un litigio tra cittadini di Benevento e di San Giorgio”

Tempo di lettura: 2 minutiUna comunicazione veloce per tentare di risalire ai protagonisti dell’accaduto ma, soprattutto, porre freno a un fenomeno che rischia di diventare pericoloso.La storia delle liti trasfociate e in vere e proprie aggressionio di gruppo ai danni delle malcapitate, sottoposte a violenze fisiche e poi costrette, al pari dei genitori, a rivedersi nei video postati sui social, ha fatto rumore e fa parlare. Una ‘mani, di sfogare rabbia e frustrazione sotto l’incitamento di altri coetanei e di fronte, in alcune circostanze, agli occhi ciechi di chi si trova a passare.“Ho parlato col Questore proprio questa mattina – ha commentato il sindaco. Si tratta di una lite tradie di Sandel Sannio. Avevano parlato anche di extra comunitari ma non è così, c’erano e hanno assistito ma non hanno preso parte alla lite.