Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli: Okafor nome adatto per fargli fare la riserva. Billing buona alternativa per la mediana

Leggi su Terzotemponapoli.com

Schira: ”può essere unaper la, Hasa verrà fuori in futuro”Schira, Marcolin, Milanese, De Giovanni, Porzio, Corbo e Pavarese sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Niccolò Schira, giornalista, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kisspuò essere unaper la, Hasa verrà fuori in futuro. Scuffet prende il posto di Caprile che per me però resta superiore. Caprile non voleva stare in panchina ed è stato accontentato. Al mercato delè mancato il botto,è una soluzione tampone. Ilha provato fino all’ultimo una soluzione last minut alla Saint Maximin.