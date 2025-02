Anteprima24.it - Radici e rigore: “Traerte Vadiaperti” a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRaccontare una terra attraverso il vino, raccontarla attraverso una delle sue principali risorse: “” racconterà la sua storia acon, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana.“érta s. f. femm. sostantivato di erto. – Tratto dino ripido in salita”., tra strade di montagna, quelle che si percorreono per arrivare all’azienda di Montefredane, nel cuore dell’Irpinia. Nel 2011 Raffaele Troisi, figlio di questa terra, l’Irpinia, e già affermato viticoltore con, l’azienda di famiglia, ha in mente un nuovo progetto con una missione chiara: valorizzare i vini Irpini, uno dei tesori enogastronomici di questo territorio. Con Giuseppe, Irene e Claudio, che condividono la stessa passione, fonda