Novaratoday.it - Raccolti oltre 50mila euro grazie alle coperte in piazza Martiri

Leggi su Novaratoday.it

56.800all'adozione delleche, lo scorso 24 novembre, hanno ricoperto.L'iniziativa di Viva Vittoria Novara per dire NO alla violenza sulle donne e sostenere progetti di aiuto concreti per donne vittime di violenza sul territorio. Questo risultato è.