Lanazione.it - Raccolta differenziata. Gli ecoinformatori insegnano le buone pratiche ai cittadini

Un mese di assistenza per una corretta. Da ieri mattina è iniziata a San Giovanni l’attività degli eco-informatori di Sei Toscana che per tutto febbraio aiuteranno ispiegando in maniera dettagliata le novità e lesul conferimento dei rifiuti. "Saranno presenti nelle varie postazioni del territorio – ha spiegato il sindaco Valentina Vadi - e forniranno indicazioni fondamentali su come differenziare in modo adeguato gli scarti, sull’uso della 6 card e, in particolare, sul nuovo cassonetto per l’indifferenziato, dotato di limitatore volumetrico. Questo passaggio è cruciale per migliorare lae ridurre la produzione di quella in, aumentando così la percentuale di materiale avviato al riciclo". Il personale sarà al lavoro dal lunedì al sabato, secondo un calendario stabilito dal municipio in collaborazione con il gestore e comunicato attraverso i profili social dell’amministrazione, permettendo ai residenti di rivolgersi direttamente agli operatori per qualsiasi dubbio o necessità.