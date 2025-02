Ilrestodelcarlino.it - Raccolta del farmaco: ecco le attività aderenti

Il Banco Farmaceutico compie 25 anni e, da oggi a lunedì 10 febbraio, si svolgerà la 25ª edizione delle Giornate didel. In oltre 5.800 farmacie che partecipano in tutte le città italiane è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Ad Ascoli e provincia, lasi svolgerà in 16 farmacie. I volontari del Banco saranno presenti sabato 8 Febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 8 realtà benefiche del territorio e hanno espresso un fabbisogno di 1700 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2024, sono state raccolte più di 1.600 confezioni che hanno aiutato più di 1.000 ospiti di 8 enti.l’elenco delle farmacienella provincia picena: nel capoluogo, presso la Farmacia ’Al Battente’ e la Farmacia Righetti; lungo la vallata, ad Offida la farmacia Marinelli, a Spinetoli la Farmacia Comunale Spinetoli, a Stella di Monsampolo del Tronto la Farmacia Rocchegiani e a Centobuchi la Farmacia San Giacomo.