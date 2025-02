Lanazione.it - Quota 40 e costruzione del futuro

Dopo il successo ottenuto allo stadio Leporaia di San Miniato (dove fino a domenica scorsa solo il Forlì era riuscito a strappare l’intera posta), per il Prato può cominciare un altro campionato. Già, perché i lanieri sono ad un passo dal blindare l’obiettivo della salvezza diretta. Il 2-0 inflitto al Tuttocuoio ha permesso ai biancazzurri di avvicinare la famigeratadei 40 punti (ne mancano 11) e di staccare la zona playout, distante sei lunghezze. Insomma, la paura di restare invischiati nella lotta per non retrocedere sembra ormai alle spalle e allora si può anche cominciare a pensare al. D’altronde, che il Prato stia provando a costruire qualcosa non solo per l’immediato ma anche per la stagione ventura lo ha sottolineato a più riprese mister Marco Mariotti. Non ultima dopo l’affermazione, la prima in trasferta dal 23 ottobre scorso.