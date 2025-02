Inter-news.it - Questa Marotta League è una ca…a pazzesca!

Leggi su Inter-news.it

Che delusione! Tutta colpa della ventitreesima giornata di Serie A e di quel maledetto Milan-Inter.L’EPILOGO – Niente, è finita: lanon c’è più. Game over. Ne danno il triste annunzio tutti i complottisti, i cicisbei e i ciarlatani del web (e della stampa). Domenica nel tardo pomeriggio di un freddo 2 di febbraio, durante un appassionato e tumultuoso derby tra Milan e Inter, si è arrivati ad una conclusione: che laè una cagata! Come direbbe il buon caro e geniale Paolo Villaggio alias Fantozzi. Non ha più senso di esistere e a smascherare tutta la faccenda ci ha pensato nientepopodimeno che la sala VAR. Niente intervento, nessuna segnalazione, nessun check per fermare il gioco. E adesso cosa succede?Lae i frustrati: presto un nuovo rimedio?TENUTO BOTTA – Milan-Inter è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della fantomatica quanto persuasiva (ahinoi)