Quella stroncatura di Italo Calvino, figlio confuso di un altro tempo

Una interessante recensione apparsa sull’inserto culturale del Sole24Ore Marco Belpoliti, Il sorpasso (bocciato) secondo, 2 febbraio mi ha spinto a leggere Il sorpasso di, pubblicato da Oscar Mondadori nel settembre del 2024. Sia pur tardive, le recensioni hanno ancora un ruolo, anche se ormai gli editori, per promuovere le pubblicazioni – anche di saggistica, come questa – si affidano a strumenti più “moderni”. Mi ha interessato perché mi ha fatto ripensare a un periodo della nostra storia che ho vissuto e ben ne ricordo il clima.Non equivochiamo. Non si tratta dell’omonimo Il Sorpasso, il film capolavoro di Dino Risi, sceneggiato da Ruggero Maccari ed Ettore Scola su un soggetto di Rodolfo Sonego. Uscì nel 1962. Ero troppo giovane. L’ho visto molto dopo. Più di una volta.