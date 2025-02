.com - Quattro dimore da sogno per San Valentino: le perle romantiche di SLH

Esistono luoghi che trasformano un istante in un’emozione eterna. Per San, Small Luxury Hotels of the World (SLH) svela le proposte digemme del suo esclusivo portfolio globale, oggi composto da più di 600 hotel, destinazioni che incarnano l’essenza di una fuga romantica, intrisa di fascino, stile e autenticità.Dalle imponenti vette alpine alle colline toscane avvolte dalla storia, dalle distese bucoliche della campagna inglese ai paesaggi incantati del Portogallo, ogni meta è un invito a celebrare l’amore con esperienze indimenticabili, pensate per ogni tipo di viaggiatore.Lasciati ispirare e scopri le destinazioni piùper San.ITALIAMiramonti Boutique Hotel, MeranoMiramonti Boutique Hotel, MeranoSospeso tra cielo e terra, a 1.230 metri di altitudine, il Miramonti Boutique Hotel è un santuario di quiete e armonia, dove l’architettura contemporanea si fonde con la natura selvaggia delle Alpi.