Quasi 20 interventi al giorno l’impegno dei pompieri non solo sugli incendi | Crescono gli incidenti

Pisa, 4 febbraio 2025 – Oltre 19in media ogni. Un 2024 impegnativo per i vigili del fuoco di Pisa e provincia che hanno da poco fatto il bilancio per l’attività del 2024 (1° gennaio-31 dicembre). Glidi soccorso tecnico urgente effettuati“nella salvaguardia della sicurezza della comunità” sono stati 7177 in totale, suddivisi tra le varie sedi di servizio nella provincia di Pisa (dalla Centrale pisana, al distaccamento di Cascina, Castelfranco di Sotto, Saline di Volterra e aeroportuale fino ai distaccamenti volontari di Ponsacco, Pontedera, Lari, San Miniato e Vecchiano). Spettacolare resta l’operazione eseguita per il recupero di una persona (un 45enne) salita sulla Torre Pendente e che si era sentita male a settembre. L’anno passato ihanno risposto “a un numero crescente di chiamate perstradali, impegnandosi nonnel salvataggio delle persone, ma anche nel garantire la sicurezza sullo scenario per evitare ulteriori pericoli”.