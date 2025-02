Lettera43.it - Quanti morti sul lavoro ci sono stati nel 2024

Ilsi conferma un anno nero per lesulin Italia. Secondo i primi dati a consuntivo dell’Osservatorio di Bologna, lo scorso annoregistrati 1.481 decessi, con un aumento del 3,3 per cento rispetto al 2023. Di questi, 1.055avvenuti direttamente nei luoghi di, mentre i restanti siverificati durante il tragitto casa-(in itinere). Numeri allarmanti che impongono una riflessione sulle cause e sulle possibili soluzioni per arginare questa strage silenziosa.Qualii settori e le fasce demografiche più colpiti dallesulUn cantiere edile di Milano (Imagoeconomica).L’edilizia continua a essere il settore più a rischio, con 128nel. Seguono l’industria manifatturiera (86 decessi) e il settore dei trasporti e magazzinaggio (84).