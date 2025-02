Oasport.it - Quando torna Vinatzer ai Mondiali di sci? A 25 anni già 3 medaglie iridate

Alexha incominciato i2025 dialpino nel miglior modo possibile, conquistando una spettacolare medaglia d’oro insieme ai propri compagni nel parallelo a squadre che ha aperto la rassegna iridata sulle nevi di Saalbach (Austria). L’altoatesino è stato grande protagonista nei quattro scontri diretti ed è risultato fondamentale nella finale contro la Svizzera, portando a casa il punto valso il trionfo per il quartetto tricolore.L’azzurro si è così messo al collo la terza medaglia iridata della propria carriera dopo i due bronzi conquistati nel parallelo a squadre del 2019 e nello slalom del 2023. Si tratta di un palmares di grande rilievo per il 25enne, che in Coppa del Mondo è salito sul podio in tre occasioni, sempre in slalom (terzo a Zagabria e a Madonna di Campiglio nel 2020, secondo lo scorso 26 gennaio a Kitzbuehel).