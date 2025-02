Ilrestodelcarlino.it - Quando la politica è cieca

Quanto sta avvenendo nella piccola Ravenna dovrebbe essere scritto sui manuali dial capitolo: ecco cosa non fare per il bene dei cittadini. Eh sì, perché in una città dove – almeno in passato – si cresceva a latte edai partiti ci si aspetterebbe di più. Molto di più. Partiamo dalla fine. In vista delle imminenti elezioni amministrative, la Lega ha annunciato il proprio candidato sindaco: Alvaro Ancisi, 85 anni, da decenni a capo di una lista civica inserita stabilmente in consiglio comunale e profondo conoscitore della macchina ravennate. Una fuga in avanti che ha spiazzato gli 'alleati' di centrodestra, da Fratelli d'Italia a Forza Italia e che pone degli interrogativi: in una città da sempre governata dal centrosinistra è logico non unire le forze di opposizione? Nonostante l'esperienza è un candidato che ha già perso questa partita più volte, giusto ripresentarlo? Insomma, tutta una serie di interrogativi.