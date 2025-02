Quotidiano.net - Quando inizia il Festival di Sanremo 2025? Date e orari

Leggi su Quotidiano.net

Giunto alla sua 75ª edizione, ildisi terrà al Teatro Ariston dida martedì 11 a sabato 15 febbraio. A condurre l’edizionesarà Carlo Conti, che presenterà i cantanti in gara e gli ospiti accompagnato da alcuni co-conduttori d’eccezione: Antonella Clerici e Gerry Scotti per la prima serata, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nella seconda. Insieme a Carlo Conti, inoltre, vedremo Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa nella terza serata, Mahmood e Geppi Cucciari per la quarta serata e, infine, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan nella quinta serata del. Damiano David ospite aGli artisti in gara saranno trentatré, con altrettanti brani suddivisi in due sezioni: ‘Campioni’, dove saranno presenti ventinove artisti che presenteranno brani inediti e ‘Nuove proposte’, composta da quattro giovani cantanti emergenti.