Lanazione.it - Quando a Firenze c’era il Parlamento. Incontro con il professor Ceccuti per i 160 della capitale in città

Ricordato in consiglio comunale, 160 anni fa, arrivò ail re Vittorio Emanuele II. Per questa ricorrenza, grazie al presidente del consiglio di Palazzo Vecchio, Cosimo Guccione, e all’interessamento del vicepresidente Alessandro Draghi, è stato ospitato ilCosimo, storico del Risorgimento e presidenteFondazione Spadolini, che ha raccontato in “pillole” il periodo di. Come Comune diindividuato il 18 novembre come data ufficiale per le celebrazioni dei 160 anniprima seduta in Palazzo Vecchio del