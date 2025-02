Puntomagazine.it - Qualiano: furto in uno stabilimento, 4 nei guai. Tra loro un minorenne

. Gli indagati, tra cui anche un 14enne, non hanno fatto in tempo a fuggire l’allarme di unoin via Circumvallazione esterna è scattato in modalità discretaNon hanno fatto in tempo a fuggire. L’allarme al 112 è scattato in modo discreto: 4 persone si sono introdotte in unoin via circumvallazione esterna.È notte e non sono operai. Armati di smerigliatrice stanno smontando alcune tubature d’acciaio. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di NapoliI carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania arriveranno in pochi istanti.Bloccheranno tutte le possibili uscite, sorprendendo i 4 uomini nel vivo dellavoro.Uno di, non ha ancora compiuto 15 anni.Finiranno in manette per concorso inaggravato Mirko e Giacomo Hadzovic – rispettivamente classe 2001 e 2006 – e Valentino Sejdovic, classe 2000.