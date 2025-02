Metropolitanmagazine.it - Quale sarà la prossima serie dei fratelli Duffer dopo Stranger Things?

stanno passando dai sobborghi di Hawkins, Indiana, a quelli del New Mexico. I, creatori di, hanno anticipato la nuovaNetflix The Boroughs all’evento Next on Netflix 2025. rivelando che la, scritta dai creatori di Dark Crystal – La resistenza Jeffrey Addiss e Will Matthews, è un successore spirituale della lorodi fantascienza soprannaturale incentrata sugli adolescenti, la cui quinta e ultima stagione arriverà entro l’anno su Netflix. “The Boroughs probabilmente condivide la maggior parte del DNA conperché parla di un gruppo di disadattati che combattono un male ultraterreno“, ha detto Matt. “Solo che a differenza di, è ambientata in una comunità di pensionati, quindi è qualcosa di diverso. Questa volta i nostri disadattati sono un po’ più grandicelli.