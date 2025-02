Donnapop.it - Qual è il vero nome di Emis Killa? Sapete che l’artista è padre e non ha una figlia sola?

Leggi su Donnapop.it

è uno dei nomi autorevoli nel mondo del rap italiano. Cosa sappiamo della sua vita privata?Leggi anche:si ritira da Sanremo dopo l’accusa di associazione a delinquere: non solo il daspo, ora è nei guaiArrivato al successo grazie alla sua originalità nel freestyle,ha lanciato in pochissimo tempo brani che hanno sono schizzati ai primi posti nelle classifiche della peni. Scopriamo tutto quello che lo riguarda! View this post on InstagramA post shared by(@diAll’anagrafe il rapper è registrato con ildi Emiliano Rudolf Giambelli.FidanzataAttualmente il rapper è fidanzato con Martina Bottiglieri. Nata nel 1992, è laureata in Fashion design presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.