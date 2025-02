Formiche.net - Putin fa il cinese. Mosca vuole l’acciaio del Pakistan

In Africa la Cina ha portato avanti una gigantesca aggressione alle industrie del continente mascherata da finanziamenti propedeutici allo sviluppo dei Paesi. Ed è successo lungo l’asse della Via della Seta, per esempio in, dove Pechino è divenuto monopolista della fornitura di energia, con contratti a dir poco avvelenati per il governo di Islamabad.Adesso la storia sembra ripetersi, ma con un altro attore, per la verità abbastanza in continuità con il Dragone: la Russia. Stavolta il campo di gioco è quello del. In questi giorni alcuni emissari del Cremlino stanno infatti negoziando con le autoritàe, il salvataggio di Steel Mills, società statale che produce acciaio laminato lungo e prodotti in metallo pesante. Con sede a Karachi è attualmente la più grande mega-corporazione industriale del, con una capacità produttiva di 1,1-5,0 milioni di tonnellate.