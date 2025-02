Thesocialpost.it - “Purtroppo è lui”. Stefano scomparso nel nulla, la terribile scoperta dopo gli appelli della moglie

Unadrammatica è avvenuta nella mattinata di martedì 4 febbraio. È stato rinvenuto un cadavere nel canale Tergola, nei pressi di via Livenza: il corpo appartiene aBocconcello, un 58enne che risultavadal 23 gennaio scorso a Vigonza. Si attende ora la conferma ufficiale da parte dei medici legali.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era uscito da casa, lasciando il cellulare, il portafoglio e alcuni documenti. Pare che fosse andato viaaver visto un film di Harry Potter in tv con la. “Abbiamo parlato del nostro gatto e, forse, ho detto qualcosa cheha frainteso; all’improvviso si è messo le scarpe da tennis e il giaccone, dicendo che se ne andava,” ha raccontato la. Lei ha aggiunto che lui è uscito esclamando “basta, me ne vado”. La donna ha sottolineato: “Se avessi percepito un segnale di allerta nelle sue parole, non l’avrei mai lasciato uscire”.