Purtroppo è lui Scomparso da giorni la tragica scoperta dopo gli appelli della moglie

Si sono spente oggi, 4 febbraio, le speranze di ritrovare in vita Stefano Bocconcello, il 58enne di Vigonzanella notte tra il 23 e il 24 gennaio. L'uomo aveva lasciato improvvisamente la sua abitazioneaver guardato in televisione un film di Harry Potter insieme alla."Abbiamo scambiato qualche parola in merito al nostro gatto e forse ho detto qualcosa o ho fatto un'espressione che Stefano ha interpretato male, e di punto in bianco si è infilato le scarpe da tennis ed il giaccone ed è uscito" ha raccontato la donna. Secondo la sua testimonianza, il marito si sarebbe allontanato dicendo: "basta, vado via, vado via". Come riportato da Il Gazzettino, laha aggiunto: "Se avessi intuito qualcosa di preoccupante nelle sue parole non l'avrei mai lasciato andare".Stefano Bocconcello trovato morto nel fiume TergolaOggi, un passante ha notato un corpo nelle acque del fiume Tergola e ha immediatamente dato l'allarme.