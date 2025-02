Liberoquotidiano.it - Puglia, sanità allo sbando: attende le cure per 14 ore, viene dimesso e "sta peggio di prima"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un'altra storia di disagi nellabrindisina arriva dall'ospedale "Dario Camberlingo" di Francavilla Fontana, dove un 56enne è rimasto in pronto soccorso per 14 ore con febbre, tremori e difficoltà respiratorie. Dopo le analisi del sangue e una flebo, nessun ulteriore esame è stato effettuato, nonostante fosse stata prenotata una TAC. Una vicenda, emblematica, di cui ha dato conto il Quotidiano di. "Mio padre non stava affatto bene" racconta la figlia. "Dopo aver consultato il medico di famiglia, mercoledì alle 23 abbiamo deciso di chiamare l'ambulanza per fargli fare tutti gli accertamenti al pronto soccorso o, almeno, così credevamo". Tuttavia, nonostante l'attesa, la TAC non è mai stata eseguita: "Gli hanno applicato una flebo e l'hanno parcheggiato in una saletta degli altri esami.