Ilfattoquotidiano.it - Puff Daddy lascia il carcere per infortunio al ginocchio: risonanza magnetica in ospedale. Altra accusa in arrivo: “Ha fatto penzolare una persona dal balcone”

Giovedì scorsoè stato trasportato con urgenza ina causa di unal. A renderlo noto è il sito Independent.co.uk. Dopo la, il rapper è stato scortato di nuovo fino aldi Brooklyn dove è rinchiuso con accuse di racket e traffico sessuale, in attesa del processo previsto per il 5 maggio. Nessuna rissa in prigione ma solo una situazione che l’ex magnate dell’hip hop si trascina da diversi anni, come aveva riportato a Page Sex: “Sono goffo e distratto e cado spesso. È sempre stato così. Questo è il mio quarto intervento in due anni. Ho subito due interventi alla rotula, ho una protesi ale ora è la volta del quadricipite”.Intanto i procuratori hanno aggiunto dettagli al loro atto dicontro. Nell’atto disostitutivo, i pubblici ministeri hanno aggiunto quattro anni alla durata della presunta cospirazione di racket, affermando che è durata dal 2004 al 2024 circa.