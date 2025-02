Lanazione.it - Provvedimento del Questore. Niente alcool nei tre principali stadi valdarnesi durante le partite

Arezzo, 04 febbraio 2024 – La lettera è stata indirizzata ai sindaci di Montevarchi, San Giovanni e Terranuova e, per conoscenza alla Prefettura. La Questura di Arezzo impone una serie di limitazioni all'interno degliBrilli Peri, Fedini e Matteini in occasione di tutte ledi calcio che vedono protagoniste Aquila, Sangiovannese e Terranuova Traiana. Le amministrazioni comunali dovranno quindi emanare, ogni volta che sono in programma le gare, una serie di provvedimenti con le seguenti prescrizioni: all'interno dei trenon sarà possibile somministrare e vendere bevande con contenuto alcolico superiore al 5%. Ci sarà poi il divieto di introduzione, consumo e vendita di alimenti e bevande in contenitori che possono risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, bottiglie di vetro, plastica e lattine.